YÖK açıkladı: Salgın nedeniyle adaylara heyet raporu kolaylığı

YÖK, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak adaylardan; yerleşmiş olduğu yükseköğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adayların salgın nedeniyle heyet raporu almada yaşadıkları sıkıntıları değerlendirdi, Sağlık Bakanlığı ile konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

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Tek hekim raporu ile kayıt

Adayların bu sıkıntıları, dün yapılan 'Yükseköğretim Yürütme Kurulu' toplantısında görüşüldü. Toplantıda, 2020 YKS yerleştirmeleri sonucunda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar hariç olmak üzere, adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmelerine karar verildi.

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Ayrıca programa kayıt yaptırabilmek için ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatı gereğince istenen 'gemiadamı sağlık yoklama', 'gemi adamı olur', 'birinci sınıf sanayi dalgıcı olur', 'özel güvenlik görevlisi olur' gibi belgeler için de süre uzatılarak, öğrencilerin istenen belgeleri 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz etmeleri kararlaştırıldı.

GÜNDEM YÖK açıkladı: 2020 YKS kayıt tarihleri uzatıldı

Karar verildi

Yine Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleşen ve bu bakanlıkların mevzuatına tabi olan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından işlemlerde öncelik tanınmasının ilgili üniversitece sağlanmasına karar verildi.