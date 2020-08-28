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Gündem YÖK, DGS için şartlı kayıt hakkı getiriyor
EĞİTİM

YÖK, DGS için 'şartlı kayıt' hakkı getiriyor

Yükseköğretim Kurulu, 2020 Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere, 'şartlı kayıt' yaptırabilme hakkı tanıdığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur" denildi.

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