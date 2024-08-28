YÖKDİL sonuçları açıklandı

Üniversite yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Milli Görüş Platformu Sözcüsü, Eğitimci-Hukukçu Necmettin Aydın, "Ömrü kampüs ve yurtlarda geçmiş; sokağına, mahallesine, değerlerine yabancı bir nesil yetiştiriyoruz. Yüzde 80'nin elindeki diploması hiç bir işe yaramayan bu gençlik büyük bir travma yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.