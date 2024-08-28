YÖKDİL sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Cumhuriyet gazetesi, bugün manşetten yayımlanan “İmama okulda ders hazırlığı” haberinde kaynak olarak, isminin önünde Prof. Dr. olan Eğitim-İş Sendikası Bilim Kurulu Üyesi Dilek Gözütok’un “Galiba” diye yaptığı yorumu kaynak göstererek bir skandala imza attı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen "Ulaşım Desteği"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı.
Üniversite yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Milli Görüş Platformu Sözcüsü, Eğitimci-Hukukçu Necmettin Aydın, "Ömrü kampüs ve yurtlarda geçmiş; sokağına, mahallesine, değerlerine yabancı bir nesil yetiştiriyoruz. Yüzde 80'nin elindeki diploması hiç bir işe yaramayan bu gençlik büyük bir travma yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurular önceki gün sona erdi. KYK 850 yurt binasında 962 bin kapasiteyle öğrencilerinin yüzde 99’unun yurt talebini karşılıyor. Bu oran İspanya’da yüzde 6, İngiltere’de yüzde 24, Almanya’da yüzde 11, Fransa’da yüzde 15 ve ABD’de yüzde 12.