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ADANA

'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtı

Adana'da otomobil sürücüsü, "yol verme" nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı cipe pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Haber Merkezi DHA
Yol verme tartışmasında tüfekle cipe ateş açtı
Olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfeğe el konuldu.

Adana'da bir sürücü "yol verme" nedeniyle tartıştığı cipin sürücüsüne pompalı tüfekle ateş açtı. Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

  • İddiaya göre, 01 DHF 10 plakalı cipin sürücüsü ile 01 AHS 676 plakalı otomobilin sürücüsü 'yol verme' nedeniyle tartışmaya başladı. Cip sürücüsünün sopayla saldırdığı otomobil sürücüsü, bagajından pompalı tüfek çıkardı. Bunun üzerine cipin sürücüsü aracına binip hızla kaçmaya başladı.

Elinde pompalı tüfek olan kişi ise sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı cipe cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 GÖZALTI

Polis ekipleri, yaralanan kimsenin olmadığı olayda silahı kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, aracın güzergahını belirledi. Polis, Yurt Mahallesi'nde olduğunu belirlediği araçtaki silahı kullanan Bilal Can E. ile yanındaki Enes Ş. ve M.E.E'yi bulundukları araçta gözaltına aldı.

Olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfeğe el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada otobüste yolculuk eden bir vatandaş, olayı cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde silahın ateşlendiği sırada otobüsteki bazı yolcuların çığlık attıkları da duyuluyor.

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