Yolcu dolu otobüs bir anda alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi.