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Yolcu dolu otobüs bir anda alev aldı

Yolcu dolu otobüs bir anda alev aldı

07:5811/03/2025, الثلاثاء
IHA
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Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı.
Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi.

Konya'daki olay, gece saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Konya
#Seydişehir
#Otobüs

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