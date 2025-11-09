Yeni Şafak
Yolda dehşet anları: Ön kesip cam yumruklayan sürücüye ev hapsi

23:529/11/2025, Pazar
DHA
Saldırgan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.
Antalya’nın Serik ilçesinde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki aracın önünü kesip camını yumruklayınca polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli sürücü S.G. ile yanındaki Z.D. olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Hakimlik, S.G. hakkında konutu terk etmeme tedbiri verip sürücü belgesine 60 gün el koydu, Z.D. ise serbest bırakıldı. Olayda korku dolu anlar yaşayan mağdur sürücüler şikayetçi oldu.

Antalya'da otomobiliyle, seyir halindeki otomobilin önünü kesip, camını yumruklayan sürücü S.G., gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Olay 8 Kasım günü, Serik ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. G.K.B. ve A.B. otomobille seyir halindeyken içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil tarafından önleri kesilip, küfür ve hakaret edilip, araçlarının camı yumruklandı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen sürücü S.G. ve yanındaki Z.D. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sürücüsü S.G. hakkında konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Z.D. ise serbest bırakıldı.



