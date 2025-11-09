Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Kavşakta faciaya ramak kaldı: Dört yaralı

Kavşakta faciaya ramak kaldı: Dört yaralı

20:309/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde kavşakta iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat S.’ın kullandığı 03 AIU 827 plakalı otomobil ile Serdar D.nin kullandığı 07 EOR 88 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Yolculardan 1’i sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Antalya
#Serik
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10 Kasım resmî tatil mi? 2025’te Atatürk’ü Anma Günü’nde okullar ve kamu kurumları açık mı? İşte detaylar