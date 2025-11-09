Oto tamirhanesindeki silahlı kavgada yaralandı: 20 gün sonra yaşamını yitirdi

Olay, 21 Ekim'de saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5005 Sokak’taki bir araç tamirhanesinde meydana geldi. İş yerini devralmaya hazırlanan Emre Gültekin ve Abdulkadir Karakoyunlu tamirhanede bulundukları sırada, satışa aracı olduğu belirtilen Mahmut Karakoç ve arkadaşı Mehmet Ali Ozan geldi. Mahmut Karakoç ve Mehmet Ali Ozan arasında, iş yerinin ofis bölümünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.