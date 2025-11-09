Yeni Şafak
Eğlence mekanına ateş açan 3 şüpheliye gözaltı

16:219/11/2025, Pazar
İş yerine ateş açan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanında garsonlarla kavga ettikten sonra iş yerine ateş açan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 1 Kasım'da Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Küfürlü konuşarak mekandaki müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen 5 kişi, garsonlar tarafından uyarıldı. Bunun üzerine masada oturan 3 kişi, garsonlarla tartışarak kavga etti. Ardından dışarı çıkan 3 kişi, 1 saat sonra tekrar gelerek iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler, saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

