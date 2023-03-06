Yoldaki çuval zincirleme kazaya sebep oldu: 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'taki arkeoloji müzesinde sergilenen ve 6 Şubat'taki depremlerde zarar görmeyen 3 bin 500 yıllık "Maraş Fili", müzedeki diğer arkeolojik eserlerle koruma altına alındı. Müze müdürü Safinaz Acıpayan, "Müzeye gelir gelmez hemen eserlerin olduğu bölüme gittik. Eserlerimizin hiçbirinde kırılma veya herhangi bir zarar olmadığını gördük" şeklinde konuştu.