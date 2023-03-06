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Yoldaki çuval zincirleme kazaya sebep oldu: 1 kişi yaralandı

Düzce'de yola düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu. 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19:03 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Düzce'de yola düşen çuval nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

Düzce'de yola düşen çuval nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

D-100 kara yolu Düzce kesiminde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yolun Ankara istikametinde seyreden 34 EA 183 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K, Çoban mevkisinde yolda bulunan çuvala çarpmamak için aniden frene bastı.

Bu sırada aynı istikamette giden Ö.I idaresindeki 81 ABA 652 plakalı otomobil, arkasından gelen İ.A. yönetimindeki 25 SF 753 plakalı araç ve Y.K.Y'nin kullandığı 54 UG 634 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücü Ö.I. sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tek şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım, yarım saat süren çalışmanın ardından normale döndü.

Polis, kazaya neden olan ve içi hafif plastik parçalarla dolu çuvalın yola nasıl bırakıldığına ilişkin çalışma başlattı.



#zincirleme kaza
#Düzce
#trafik kazası
#D100
25 dakika önce
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Yoldaki çuval zincirleme kazaya sebep oldu: 1 kişi yaralandı
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