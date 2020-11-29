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3. SAYFA ADANA

Yoldan geçen kadın sağlıkçılar hayat kurtardı

Adana’da bıçakla yaralanan iki şahsa yoldan geçen iki kadın sağlıkçı müdahale edip ambulans gelinceye kadar yaralıların elini biran olsun bırakmadı.

Haber Merkezi İHA
Yoldan geçen sağlıkçılar yardıma koştu.
Yoldan geçen sağlıkçılar yardıma koştu.

Olay merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre ve Umut Altun isimli şahıslar tartıştıkları zanlılar tarafından bıçaklandı. İnönü Parkı’nda bıçaklanan yaralılar, o halde kaçarak yaklaşık 500 metre ileride kaldırıma düşüp kaldı.

İHA
Sağlıkçılar yardıma yetişti.
  • Yaralı şahısları gören yoldan geçen Gülten Yıldırım ve Hatice Bakar isimli iki kadın sağlıkçı hemen müdahale etti. Sağlıkçı kadınlar önce durumu daha ağır olan Umut Altun’a müdahale edip yarasına tampon yapıp sürekli nabzını kontrol etti.

Sağlıkçılar yaralının uyumaması için de onu sürekli konuşturdu. Olay yerine gelen ambulans Umut Altun’u alarak hastaneye kaldırırken, iki sağlıkçı kadın Emre Altun’un da yarasına tampon yaptı.

İHA
Zanlılar aranıyor.

Zanlılar aranıyor

Gülten Yıldırım, ambulans gelene kadar Emre Altun’un elini bırakmadı. Emre Altun’un olay yerine gelen ağabeyi, önce kimin bıçaklandığını öğrenmek istedi daha sonra da kardeşinin elinden tutup “Senin ağrın bana gelsin, sana bir şey olmasın” diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulansla Emre Altun da hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Gülten Yıldırım kendisinin anestezi mezunu olduğunu, bu nedenle yaralılara müdahale ettiğini, bu sırada yanına gelen başka bir sağlıkçı kadının da yardım ettiğini söyledi.

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