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Yoldan geçen vatandaş fark etti: Boş arazide ölü bulundu

Yoldan geçen vatandaş fark etti: Boş arazide ölü bulundu

15:579/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
IHA
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Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da 30 yaşındaki bir kişi, boş arazide ölü bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Elazığ'daki olay, Doğukent Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yerde yatan Muhammet Gül'ün (30), hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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