Adana'da eski eşini öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Amacım öldürmek değildi

Adana'da yaşanan kan dondurucu cinayette detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Neriman Onur, kumar bağımlısı eşi Mehmet Ali N. ile 2 yıl önce evlerini ayırdı. Çift, 6 ay önce ise resmen boşanarak tüm bağlarını kopardı.





Bu sürecin ardından şahıs, eski eşi Neriman Onur'u sık sık ölümle tehdit ederek oğulları C.N. (20) ve Y.N.'ye de "Sizlere anne acısı yaşatacağım." dedi.





Yaklaşık 1 ay önce umreye giden Onur, seyahati öncesinde de ölüm içerikli mesajlar aldı.





















ESKİ EŞİNİN SERVİSİNİ BEKLEDİ





10 gün önce Adana'ya dönen Onur'a, eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken büyük oğlu C.N. eşlik etmeye başladı. Olay günü Mehmet Ali N., eski eşi Onur’un servisten indiği noktada beklemeye başladı. Bu sırada annesini almaya gelen C.N., babasını gördü.





C.N., babası Mehmet Ali N. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Onur da servisten indi ve kavgayı gördü.





Kavga esnasında Mehmet Ali N., belinden tabancasını çıkartarak 2 el ateş açtı, Onur başından vurularak yere yığıldı.





ANNESİNİ ÖLDÜREN BABASINI DÖVDÜ





Oğlu C.N. ise babasının üzerine atlayarak, silahı alıp dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi.





Yaralanan şüpheli, yunus timlerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Babasını darbeden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı.





















"HER GÜN ANNEMİ KORUMAK İÇİN DURAKTAN ALIYORDUM"





C.N. emniyetteki ifadesinde, "Her gün annemi korumak için, babam bir şey yapmasın diye duraktan alıyordum." dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.





Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan Neriman Onur'un cenazesi ise dün yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığında toprağa verildi.





"AMACIM ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"





Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan şüpheli eski koca, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.





Burada ifadesi alınan zanlının, "Ben konuşmak için gittim. Oğlumla denk geldik, kavga etmeye başladık. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belim de silahım vardı, silahı çektim. Boğuşma esnasında iki defa ateş ettim. O esnada kimsenin yaralanmadığını düşündüm. Gözümü açtığımda hastanedeydim." dediği öğrenildi.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali N., adliyeye sevk edildi.







