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Eski nişanlısıyla tartışırken sinirlenen kadın balkondan atladı

Eski nişanlısıyla tartışırken sinirlenen kadın balkondan atladı

22:508/05/2025, Perşembe
G: 9/05/2025, Cuma
IHA
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Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da bir kadın, eski nişanlısı ile evinini balkonundan bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi ile sinirlenerek balkondan aşağı atlayan kadın ağır yaralandı, eski nişanlısı ise olay yerinden kaçtı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, evinin önüne bıçakla gelen eski nişanlısıyla tartıştığı sırada balkondan atlayarak ağır yaralandı.

İddialara göre, Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi üzerinde bir şahıs, eski nişanlısının evinin önüne elinde bıçakla geldi. Kadın, eski nişanlısı ile evinini balkonundan bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi ile sinirlenerek balkondan aşağı atlayan kadın ağır yaralandı, eski nişanlısı ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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