Eski nişanlısıyla tartışırken sinirlenen kadın balkondan atladı

İddialara göre, Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi üzerinde bir şahıs, eski nişanlısının evinin önüne elinde bıçakla geldi. Kadın, eski nişanlısı ile evinini balkonundan bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi ile sinirlenerek balkondan aşağı atlayan kadın ağır yaralandı, eski nişanlısı ise olay yerinden kaçtı.