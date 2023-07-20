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Yoroz’un zirvesi hayran bırakıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoroz Kent Ormanı’nda doğayla uyumlu hayata geçirilen çalışma vatandaştan tam not alıyor. Tesise yeni yapılan seyir terası sayesinde ziyaretçiler Ordu ve Giresun’u kuş bakışı seyredebiliyor.

04:00 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yoroz Zirvesi

Yoroz Zirvesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik mesire alanlarının artırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Başkan Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Kent Ormanı ilan edilen 900 metre yüksekliğinde Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de yapılan düzenlemeler ile cazibesine cazibe kattı.

Ordu ve Giresun’un kuş bakışı seyrinin yapılabildiği Yoroz Kent Ormanı çevre düzenlemeleri ve son olarak zirveye yapılan seyir terası ile bambaşka bir kimlik kazandı. Seyir terasına dev Türk bayrağı da oldukça yakıştı.

MÜTHİŞ MANZARA

Çalışmaların tamamlanması ile Yoroz Kent Ormanı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Zirveye tırmanan vatandaşlar, böylesine güzel bir çalışmadan oldukça memnun olduklarını belirterek herkesi Yoroz’a gelmeye davet ettiler. Tesisi çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar, “Yoroz Kent Ormanı’nın eski hali çok kötü bir durumdaydı. Merdivenlerden çıkılmıyordu, hatta can güvenliği tehlikesi bile vardı. Bu kadar güzel bir alan oluştuğunu beklemiyorduk. İlk başta yorucu bir çıkış alanı var. Zirveye çıktığımızda tüm yorgunluğumuza değiyor. Manzarası mükemmel. Çok keyifli bir yer. Güzel bir proje olmuş, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.




#Ordu Büyükşehir Belediyesi
#Turizm
#Yoroz
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