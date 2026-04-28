YouTube'dan 'Kitaptayazmaz' kanalına engel: İsrail ve mafya ilişkisi ifşa edilince "Terör Destekçisi" sayıldı

Türkiye'deki mafyetik yapılanmanın istihbarat ağlarıyla ve İsrail'le ilişkisinden bahseden Kitaptayazmaz YouTube kanalı, 'terör destekçisi' denilerek kapatıldı. Kanalın kurucusu Cüneyt Sezer, kararın "terör destekçiliği" suçlamasıyla alındığını belirterek, hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
81 bin aboneye sahip olan ve özellikle mafya-siyaset-istihbarat (CIA) üçgenindeki iddiaları gündeme taşıyan Kitaptayazmaz YouTube kanalı, platform tarafından erişime kapatıldı. Kanalın kurucusu ve içerik üreticisi Cüneyt Sezer, kapatılma gerekçesinin "terör destekçiliği" olarak bildirildiğini ifade ederek, süreci yargıya ve CİMER’e taşıdıklarını açıkladı.
"İhlal olmamasına rağmen kapatıldı"
Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Cüneyt Sezer, kanalın bir süredir hedefte olduğunu belirtti. Özellikle Hamas üzerine yapılan içeriklerin ardından platformdan uyarı aldıklarını söyleyen Sezer, "İçerikleri kaldırmamıza rağmen kanal riskli durumdaydı. 24 Haziran’a kadar süremiz olmasına ve üçüncü bir ihlal gelmemesine rağmen hesap aniden kapatıldı," dedi.
"İsrail ve Mason Locası" iddiası
Analizlerini bir düşünce kuruluşu perspektifiyle hazırladığını savunan Sezer, engellemenin arkasında organize bir yapı olduğunu öne sürdü. Sezer, açıklamalarına şöyle devam etti:
"İsrail'in Türkiye'deki X yapılanması üzerine yaptığımız çalışmalardan sonra, sosyal medyada bot hesapların saldırısına uğradık. Mason locaları, faaliyetlerimizden rahatsız olduğu için medya önündeki ilerleyişimizi defalarca kesmeye çalıştı. Ancak biz geri adım atmadık."
Hukuki süreç başlatıldı
Kanalın hukuk ekibi, kararın iptali için YouTube Türkiye temsilciliğine resmi başvuruda bulundu. Sezer, YouTube'dan gelecek yanıta dair beklentilerinin düşük olduğunu ima etse de, araştırmalarını ve analizlerini farklı platformlar üzerinden kitlelere ulaştırmaya devam edeceğini vurguladı.