YPG’den kaçan çocuklar işkenceyi anlattı

Çocukları kirli emellerine alet eden terör örgütü PKK/YPG’nin, alıkoyduğu çocukların yaşlarını sahte belgelerle büyütüp ellerine silah verdiği kanıtlandı. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Tel Rıfat ve Münbiç’i özgürleştirdiği Özgürlük Şafağı Operasyonu’ndan sonra PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı çocukların da kaderi değişti. Teslim olan çocukların hikayeleri, örgütün kirli yüzünü deşifre etti.

Nuri Şerif El Ali

KENDİNİ ÖLDÜR!

13 yaşında PKK/YPG’ye katılan Nuri Şerif el-Ali, örgüte katılmadan önce başlık parası için babası tarafından yaşlı bir adamla zorla evlendirildiğini söyledi. Bu süreçte örgüt propagandasından etkilenen Ali YPG/PKK’ya katıldı. Şiddet ve hakarete maruz kalan Ali ayrılmak isteyince, üst yönetim “kendisini öldürmesi veya intihar saldırısı düzenlemesi” talimatı verdi.

Velid El Mustafa

BABASI HAPSEDİLDİ

Ekonomik sıkıntı nedeniyle ailesiyle Lübnan/Beyrut’a göç eden Velid el-Mustafa, 4 yıl sonra Rakka’ya döndü. PKK/YPG’nin sözde asayiş birimi tarafından alıkonulan Mustafa’nın sahte belgelerle yaşı büyütülüp zorla örgüte alındı. Birçok kez kaçma girişiminde bulundu. Bir denemesinde akrabasının yanına sığınan Mustafa, PKK/YPG babasını hapsedince geri dönmek zorunda kaldı.

Muhammed Halil

ZORLA ALIKONULDU

Anne-babası hayatta olmayan Muhammed Halil, şarkı söylemeyi çok sevdiği için düğünlerde sahne alıyordu. YouTube kanalında 18 bin takipçisi vardı. Halil, bir gün Münbiç şehir merkezinde gezerken örgüt tarafından alıkonuldu. Birçok kez örgütten kaçma girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. SMO güçlerine teslim olmaması için üstüne ateş bile açıldı.

Beşar El Jao

ABİSİYLE BİRLİKTE KAÇIRILDI

Beşar el-Jao, Münbiç’te hamallık yaparken YPG/PKK mensupları tarafından abisiyle birlikte alıkonuldu. Yaşı tutmadığı için tıpkı diğer çocuklar gibi ona da sahte kimlik çıkarıldı. Farklı yerlere gönderilen iki kardeş birbirlerinden haber alamadı. Örgütte sürekli hakaret ve şiddete maruz kalan Jao evine kaçtı. Ancak o da diğerleri gibi evinden zorla alınıp tekrar kampa götürüldü.

İmad El Muhammed

ZULÜMDEN İŞKENCEYE

Daha 13 yaşındayken üvey baba zulmünden kaçıp sokaklara düşen İmad el-Muhammed, iş ararken tanıştığı bir YPG/PKK’lı aracılığıyla örgüte katıldı. Yaşı küçük olduğu için onun da sahte belgelerle yaşı büyütüldü. Örgüt mensupları tarafından şiddete uğrayan Muhammed, üvey baba zulmünden kaçarken daha büyük bir işkencenin içine düştü.

Muhammed Nur İsmail, 15 yaşındayken 5 kardeşiyle PKK/YPG’ye katıldı. Ailesini ziyaret etmek isteyince hapsedildi. İsmail de Özgürlük Şafağı Operasyonu’ndan sonra örgütten kaçıp teslim oldu.

Muhammed Nur İsmail

ABD bu çocuklara kör!

Cenevre Sözleşmesi’nde 15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışların tarafı olmamaları ve özellikle silahlı kuvvetlerde yer almamaları belirtiliyor. 15 yaşın altındaki çocukların doğrudan çatışmalara katılmaması, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de yer alıyor. Üstelik BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 2000 yılında getirilen ek protokolle yaş haddi 15’ten 18 yaşa yükseltildi. PKK terör örgütü buna rağmen çocukları ön safta kullanıyor. Uluslararası haklara sözde saygılı olduğunu belirten ABD, desteklediği PKK/YPG’nin çocukları zorla silah altına almasına sessiz kalıyor.







