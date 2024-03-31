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YSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması

YKS Başkanı Yener, "Şu anda oy verme işlemleri sorunsuz olarak devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanır." dedi.

09:59 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 10:00 - 31/03/2024 Pazar
Diğer
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı
Ahmet Yener
, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek,
"Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor."
dedi.

Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener,
"Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum."
ifadelerini kullandı.



#Murat Kurum
#Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
#Ahmet Yener
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