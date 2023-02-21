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YSK’dan altyapı kontrolü

Depremin seçim tarihine etki edip etmeyeceği merak edilirken hazırlıklarını 18 Haziran’a göre yürüten Yüksek Seçim Kurulu (YSK), felaketin vurduğu 11 şehirle ilgili çalışma başlattı. 11 şehirde, il ve ilçe seçim kurulları ile buralarda görevli personelle, oy kullanma işlemlerinde kullanılan kabin, sandık gibi malzemenin genel durumu hakkında ayrıntılı inceleme yapılıyor.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Depremin seçim tarihine etki edip etmeyeceği merak edilirken hazırlıklarını 18 Haziran’a göre yürüten Yüksek Seçim Kurulu (YSK), felaketin vurduğu 11 şehirle ilgili çalışma başlattı. YSK ilk aşamada 11 şehirde hasarı belirliyor. 11 şehirde, il ve ilçe seçim kurulları ile buralarda görevli personelle, oy kullanma işlemlerinde kullanılan kabin, sandık gibi malzemenin genel durumu hakkında ayrıntılı inceleme yapılıyor. Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’daki durum öncelikli olarak değerlendiriliyor. Organizasyon modelleri üzerinde durulan çalışma ile YSK, seçim sürecine ilişkin önünü görecek.


#Deprem
#YSK
#Seçim
1 saat önce
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YSK’dan altyapı kontrolü
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