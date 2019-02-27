Gündem YSKdan ret Kocamaz aday olamayacak
POLİTİKA

YSK'dan ret: Kocamaz aday olamayacak

YSK'dan ret: Kocamaz aday olamayacak

Yüksek Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burhanettin Kocamaz, 31 Mart seçimlerinde aday olamayacak.
Burhanettin Kocamaz, 31 Mart seçimlerinde aday olamayacak.

İYİ Partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını kabul etmedi.

Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nin gündemine geldi.

YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetti.

  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ye gönderilmişti.

MHP'yi olağanüstü kongreye çağırmıştı: FETÖ'den ceza aldı
GÜNDEM
MHP'yi olağanüstü kongreye çağırmıştı: FETÖ'den ceza aldı
Kocamaz aday olamayacak

Kocamaz aday olamayacak

​YSK, günlerdir tartışılan konuya ilişkin kararını verdi.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Yine aynı oyun sahnede

Yine aynı oyun sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldırılar arttı.
CHPnin adayının itirazı reddedildi

CHPnin adayının itirazı reddedildi

​Adaylığı düşürülmüştü, YSK nihai kararı verdi.

Vestel amiral gemisini tanıttı

Vestel amiral gemisini tanıttı

​Barselona'daki fuara damga vuran projeler.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.
Beştepede kritik görüşme

Beştepede kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kushner'ı kabul ediyor.

Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

Trump ile Kim ortak basın açıklaması yaptı.

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Uzmanlar dövizde düşüş altında yükseliş bekliyor.
Yüzde 92evet dedi

Yüzde 92evet dedi

​Tanzim satış uygulamasına yönelik ilk anket.
Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.
Her yönüyle yeni S ailesi

Her yönüyle yeni S ailesi

Yenisafak.com olarak teknolojinin nabzını MWC 2019'da tutuyoruz: Samsung'un ​son modelini inceledik.
Mor beyindesona gelindi

Mor beyindesona gelindi

​Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.