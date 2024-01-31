YSK'den 'birleşik oy pusulası' açıklaması

"27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan altı siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği, ayrıca 20'ye yakın yayın kuruluşunun kendi ekipmanları ile sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekimi işlemi gerçekleştirilmiş olup, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alınmıştır"