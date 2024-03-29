Yeniden Refah Partisi (YRP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın etrafındaki küçük bir azınlığın partiyi doğru çizgisinden çıkardığını belirterek partisine 'vakit bitmeden Cumhur İttifakı'na destek' açıklaması yapılması çağrısında bulundu. Mollaismailoğlu, "Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçiminde Cumhur İttifakında yer almak Milli Görüş'ün geleceği için hayati öneme sahiptir. Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakının desteklendiği açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı. Mollaismailoğlu şunları kaydetti:





O GÜNLER GERİDE KALDI

* Özellikle 15 Temmuz’dan sonra yakalanan her alandaki yükseliş içeride ve dışarıda Türkiye düşmanlarını panikletmiştir. Demirağ'ların, Hürkuş'ların, Killigiller'in karada, denizde, havada hayata geçirmek istedikleri projelerin üzerlerine betonların döküldüğü günler şükür geride kaldı. Artık İHA'larımız, SiHA’larımız, uçaklarımız, gemilerimiz tıpkı üretimleri gibi milli adlarla karada, denizde ve havada boy göstermeye başladı.

* Bütün bu gelişmelerin, rahmetli Hoca'mızın Ayasofya'nın minarelerinden ezanların yükseldiği bir Türkiye tahayyülüyle aynı döneme denk düşmesi asla tesadüf değildir.





ŞARTLAR DA İTTİFAKLAR DA DEĞİŞMEDİ

* (Fatih Erbakan'ın daha önce Cumhur İttifakı'na niçin katıldıklarını anlatan sözlerine atıfla;)Türkiye'mizde şartlar değişmedi. İttifaklar da değişmedi. Türkiye'nin yürümek istediği yol da, onu tersine çevirmek isteyenlerin niyetleri de ortada duruyor.





MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER AYASOFYA’DA EZANDAN VAZGEÇMEZ

* Türkiye karşıtları bu seçimlerin özellikle Istanbul ayağını 2028 seçimlerinin provası olarak değerlendiriyorlar. Eğer bu seçimi alırlarsa 2028 seçimlerinde Türkiye'mizi girdiği bağımsızlık mücadelesinden döndürebilecek şansı yakalayacaklarını düşünüyorlar. Hiçbir Milli Görüşçü onların değirmenine su taşıyamaz, hiçbir Milli Görüşçü bu vebali yüklenmez. Hiçbir Milli Görüşçü Devrim Otomobilinin üzerine beton dökenlere "Buyurun Kaan'ın kanatlarını da kırın" diyemez. Hiçbir Milli Görüşçü Yunanistan'ın hatırına Ayasofya'da okunan ezandan vazgeçemez.

* Tabii ki sorunlarımız var; başta ekonomi olmak üzere her alanda var olan sorunları ve çözümleri Yeniden Refah Partimizle dile getireceğiz ve gerekirse en sert muhalefeti yapacağız. Hayırda motor şerde fren vazifesi üstleneceğiz. Daha önce Cumhur İttifakı'na verilen destek tabanda ciddi bir dalgalanmaya yol açmış ve partimizi Meclis'e taşımıştır. Aziz milletimiz bu teveccühüyle Yeniden Refah Partimize doğru istikamette yürüdüğünü söylemiştir. Partimiz bu tutarlılığı devam ettirebilirse şüphesiz Türkiye'mizin geleceğinde çok önemli vazifeler üstlenecektir. Ne yazık ki Genel Başkanımızın etrafındaki küçük bir azınlık, Milli Görüş'ün bizden beklediği şeylere değil, süfli dünyalıklara tamah ederek partimizi ilerlediği doğru çizgiden çıkartmış, 14 Mayıs seçimlerinde kamuoyunda kazandığı büyük teveccühü tam tersine çevirmiştir.





İKİNCİ 'SAADET' OLURUZ

* Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlık seçiminde Cumhur İttifakında yer almak Milli Görüş'ün geleceği için hayati öneme sahiptir. Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakının desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir iki kişinin ihtirası yüzünde Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır.



