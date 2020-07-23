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Gündem Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret
POLİTİKA

Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'e ziyaret.
Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'e ziyaret.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.

TERFİLER ELE ALINACAK

Toplantıda terfiler ele alınacak.

Bununla birlikte en çok merak edilen konu da komuta kademesinde değişiklik olacak mı? Ancak devam eden operasyonlar nedeniyle komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor.

Şura'da alınan kararlar, Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

YAŞ'A KATILACAK İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoağan, "Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor." dedi.

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