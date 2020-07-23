Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Başarılar ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor

Vali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin açılışı için trafiğe kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii açılışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Vali Yerlikaya Alınan tedbirler nedeniyle bu akşam saat 20.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapalı olacağını hatırlatarak “Tarihi yarımadada Atatürk bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesinden tarihi yarımada istikametine gelen tüm yollar bugün 20.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu alanda var olan araçların tarihi yarımadadan çıkışına saat 24.00'a kadar izin verilecek. Avrasya tüneli açı olacak, deniz metro ve marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferler devam edecek. Beyazıt Eminönü durakları arasında bugün 20.00'dan Pazartesi sabahına kadar sefer yapılmayacak.