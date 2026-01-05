Yüksek yargıda dijitalleşmeyle hız artacak

Yargıtay, 2026 yılına yönelik stratejik hedeflerini “şeffaflık” ve “öngörülebilirlik” olarak belirledi.
Yargıtay'ın internet sitesinde yayınlanan kararlara, erişimi kolaylaştıracak kullanıcı dostu ekranlar için çalışma yapılacağı belirtildi. Kişisel verilerin yapay zekâ ile ayıklanmasına paralel olarak, anonimleştirmeye ilişkin mevzuat altyapısının hazırlanması da hedefler arasında yer aldı. Yargıtay’ın emsal ve güncel kararlarını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Yargıtay İçtihat Merkezi için mali, insan kaynağı ve teknoloji desteği sağlanacak. Merkezin özellikle yapay zekâ bileşenlerinin, biriken kaliteli verilerle düzenli biçimde eğitilmesi ve zaman içinde çeşitlendirilmesi planlanıyor. Yapay zekâ tarafında üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birliği ve proje geliştirme başlığı da bu strateji içinde yer aldı.
DOSYA SÜRELERİ AÇIKLANACAK
Yargıtay, tarafların dosyalarının kanun yolu inceleme süreleri hakkında bilgilendirilmesi için yeni adımlar planladı. Buna göre ortalama yargılama süreleri her yıl kamuoyuna duyurulacak. Web ve mobil uygulamalar üzerinden, tarafların dosyası hakkında detaylı ve güvenli biçimde anlık bilgi alabilmesine imkan sağlanacak. Yapay zekâ destekli rapor hazırlama ve gerekçeli karar yazma usulleri uygulanacak. Temyiz dilekçelerine standart getirilmesi, UYAP’ta kullanıcı dostu elektronik formlar oluşturulması, bazı alanların zorunlu tutulması da planlandı.