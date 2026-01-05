Yüksek yargıda dijitalleşmeyle hız artacak

Yargıtay'ın internet sitesinde yayınlanan kararlara, erişimi kolaylaştıracak kullanıcı dostu ekranlar için çalışma yapılacağı belirtildi. Kişisel verilerin yapay zekâ ile ayıklanmasına paralel olarak, anonimleştirmeye ilişkin mevzuat altyapısının hazırlanması da hedefler arasında yer aldı. Yargıtay’ın emsal ve güncel kararlarını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Yargıtay İçtihat Merkezi için mali, insan kaynağı ve teknoloji desteği sağlanacak. Merkezin özellikle yapay zekâ bileşenlerinin, biriken kaliteli verilerle düzenli biçimde eğitilmesi ve zaman içinde çeşitlendirilmesi planlanıyor. Yapay zekâ tarafında üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birliği ve proje geliştirme başlığı da bu strateji içinde yer aldı.