Yargıtay’dan emsal kira kararı

İstanbul’daki davada, bir şirket tarafından kira alacağının tahsili için icra takibi başlatıldı. Takibin dayanağı olan kira sözleşmesi, davacı şirket ile kiracı arasında yapılmıştı. Davacı taraf, sözleşmede kefil olarak gösterilen kişinin aslında borçtan sorumlu olmadığını, kefalet şartlarının yasaya uygun düzenlenmediğini savunarak icra takibinin iptalini istedi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kefaletin kanunda öngörülen şekil şartlarını taşımadığına hükmetti. Kararla birlikte, kefil kişilerin sorumluluğunun otomatik olmadığı, kefaletin geçerli sayılabilmesi için kanundaki şekil şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.