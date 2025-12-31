Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Yargıtay’dan emsal kira kararı

Yargıtay’dan emsal kira kararı

Oğuzhan Ürüşan
04:0031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yargıtay, kira sözleşmesinde kefilin sorumlu olacağı tutar ve kefalet tarihinin kefilin kendi el yazısıyla yazılmaması halinde, kefaletin hukuken geçersiz olacağına hükmetti.

İstanbul’daki davada, bir şirket tarafından kira alacağının tahsili için icra takibi başlatıldı. Takibin dayanağı olan kira sözleşmesi, davacı şirket ile kiracı arasında yapılmıştı. Davacı taraf, sözleşmede kefil olarak gösterilen kişinin aslında borçtan sorumlu olmadığını, kefalet şartlarının yasaya uygun düzenlenmediğini savunarak icra takibinin iptalini istedi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kefaletin kanunda öngörülen şekil şartlarını taşımadığına hükmetti. Kararla birlikte, kefil kişilerin sorumluluğunun otomatik olmadığı, kefaletin geçerli sayılabilmesi için kanundaki şekil şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.



#Yargıtay
#ekonomi
#toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Matterhorn'un gölgesinde bir Alp rüyası: Zermatt