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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

ÖSYM Başkanlığı'nca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 47 sınav merkezinde yarın gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak
YÖKDİL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde yarın gerçekleştirilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek.

  • Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kovid-19 önlemleri alınacak

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YÖKDİL/1 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

  • Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olanlar için ayrı oda

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

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