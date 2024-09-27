Yunan kadar şımarıklar: Muhalif isimler Ege’de savaş mı istiyorlar?

"Hani Yunan sahil güvenlik botu Datça'ya geldi topraklarımıza ayak bastı. Kaç gündür tartışılıyor. Kaçak mültecileri Simi adasına bırakıp kaçan insan kaçakçısının zodyak botu o alıp götürdükleri. Bakın o kadar öfkelenmişler ki Datça'ya kadar kovalıyorlar. Her şeyi göze alıp, artık savaş sebebi bu ya, maske takıp karaya çıkıyorlar. Datça'da çekilen Türkiye'yi dünyaya rezil eden o görüntünün sebebi işte bu. Yani Yunanistan diyor ki 'Türkiye devlet olarak görevini yapmazsa ben böyle gelirim orada yaparım' diyor. Yunanistan hem Türkiye'yi hem sahil güvenliğimizi rezil ediyor hem de devlet nasıl yönetilir gerekirse başka ülkeye nasıl böyle alenen müdahale edilir tüm dünyaya onu gösteriyor."