|
Gündem

Yunan unsurlarınca ölüme terk edilmişlerdi: Dördü çocuk 16 kaçak göçmeni Türk ekipler kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

09:27 - 9/04/2024 Salı
IHA
Kaçak göçmenlerin kurtarılma anı
Kaçak göçmenlerin kurtarılma anı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61' ile Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4304' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 4'ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.




#Çanakkale
#Ayvacık
#Kaçak göçmen
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 10 Nisan 2024 Çarşamba günü İzmir bayram namazı saati