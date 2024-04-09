Yunan unsurlarınca ölüme terk edilmişlerdi: Dördü çocuk 16 kaçak göçmeni Türk ekipler kurtardı

Kocaeli'den İzmir'e işçileri götüren yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 39 yolcu hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen kişi sayısı 16'ya yükseldi. Tedbir amaçlı durdurulan trafik, tüneldeki dumanın azalmasıyla tek şeritli olarak tekrar açıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.