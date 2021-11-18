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ADANA

Yürekleri ağza getiren yolculuk: Üst üste konan buzdolapları üzerinde seyrettiler

Adana’da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişinin üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturup yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

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Haber Merkezi İHA
Yürekleri ağza getiren yolculuk: Üst üste konan buzdolapları üzerinde seyrettiler
Tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesinde en işler bulvarlardan biri olan Turhan Cemal Beriker’de seyir halindeki kamyonet kasasında iki kişinin üst üste konulan iki buzdolabının düşmesini önlemek için üstüne oturması görenleri hayrete düşürdü.

Kamyonet hız yapmasına rağmen iki kişi buzdolabının üzerinde yolculuğuna devam etti.

Kamyonet bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

Adana'da buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
OYNAT 00:59
Adana'da buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
Adana'da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişinin üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturup yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.


Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk
FOTOĞRAF 7
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İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı.
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Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı.
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Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi.
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Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.
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Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı.
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Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu \"bu kadarına da pes\" dedirtti.
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Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk
İstanbul'da adrenalin tutkunu genç, Merter'de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı.


Kahramanmaraş'ta motosikleti yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu
OYNAT 00:59
Kahramanmaraş'ta motosikleti yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki motosikletin üzerine yatan bir sürücü adeta ölümle dans etti. Trafikteki tehlikeli yolculuk, bir araç tarafından amatör kamerayla anbean kaydedildi. Kahramanmaraş-Göksun arası Edebiyat Yolu üzerindeki tünellerde seyir halindeki motosiklet sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkardı. Plakası, kaskı ve koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti.


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