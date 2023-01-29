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Yurt genelinde bir haftada 2 bin 321 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, son bir hafta içinde yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı.

00:49 . 29/01/2023 Pazar
AA
Yurt genelinde bir haftada 2 bin 321 göçmen yakalandı

Yurt genelinde bir haftada 2 bin 321 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 20-26 Ocak tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 321 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 831 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

2 bin 321 göçmen yakalandı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 701'i Afganistan, 55'i Pakistan, bin565'i de diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 321 düzensiz göçmen yakalandı.

2 bin 831 göçmen sınır dışı edildi

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 754'ü Afganistan, 210'u Pakistan ve bin 867'si diğer uyruklardan toplam 2 bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

139 Afganistanlı göçmen daha ülkesine gönderildi

Öte yandan düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşından bu yana 8 bin 710 düzensiz göçmen, Türkiye'den ülkelerine sınır dışı edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, bugün 139 Afganistanlı düzensiz göçmeni daha charter uçuşuyla ülkelerine gönderdi.


#İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
#Göçmen
#Sınırdışı
11 dakika önce
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Yurt genelinde bir haftada 2 bin 321 göçmen yakalandı
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