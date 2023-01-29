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Yurt genelinde bir haftada 2 bin 321 göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 20-26 Ocak tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 321 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 831 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 701'i Afganistan, 55'i Pakistan, bin565'i de diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 321 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 754'ü Afganistan, 210'u Pakistan ve bin 867'si diğer uyruklardan toplam 2 bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Öte yandan düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşından bu yana 8 bin 710 düzensiz göçmen, Türkiye'den ülkelerine sınır dışı edildi.
Göç İdaresi Başkanlığı, bugün 139 Afganistanlı düzensiz göçmeni daha charter uçuşuyla ülkelerine gönderdi.