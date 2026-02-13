Yeni Şafak
Yurt genelinde yağış alarmı: Hafta sonu da etkili olacak

Yurt genelinde yağış alarmı: Hafta sonu da etkili olacak

16:1913/02/2026, пятница
AA
Hafta sonu da yağışlar devam edecek
Hafta sonu da yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, mevcut meteorolojik verilere göre yağışlı sistemin hafta sonu boyunca da etkisini koruyacağını belirtti.

Hafta sonu, yurdun batı kesimlerinde yağışların etkisini kaybedeceğini söyleyen Yavuz, yurdun diğer kesimlerindeyse aralıklarla yağışların devam edeceğini bildirdi.

Yarın, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Yavuz, Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların olacağını söyledi.

Yavuz, bazı bölgelerde etkili olan rüzgarın ise bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olduğunu kaydeden Yavuz, salı gününe kadar sıcaklıkların artacağını söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Yavuz, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar Anadolu yakasında, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasında yağış görüleceğini bildirdi.

Ankara'da ise yarın öğle saatlerine kadar hafif yağmurların olduğunu ifade eden Yavuz, pazar günü etkisini kaybeden yağmurun hafta içinde yeniden etkili olacağını dile getirdi.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Yavuz, kentin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış alacağını kaydetti.




