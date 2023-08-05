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Yusufeli Baraj kapakları açıldı gökkuşağı ortaya çıktı

Artvin’de elektrik üretimine hazırlanan Yusufeli Barajı’nda kapaklar açılınca güneşli havada oluşan gökkuşağı eşsiz görüntüler ortaya koydu. 

10:13 . 5/08/2023 Cumartesi
IHA
Dönem dönem açılan baraj kapakları ilginç görselleri ortaya koyuyor.

Dönem dönem açılan baraj kapakları ilginç görselleri ortaya koyuyor.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine hazırlanıyor.Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken, dönem dönem açılan baraj kapakları ilginç görselleri ortaya koyuyor. Havaların sıcak olmasıyla basınçlı bir şekilde baraj gövdesinden çıkan sulara gökkuşağı oluşturdu. Baraj gövdesinde oluşan gökkuşağının farklı tonları suyun akıntısına eşlik etti.



#Artvin
#Çoruh Nehri
#Yusufeli Barajı
#HES
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