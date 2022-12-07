Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 41 metre oldu

53 YILIMIZI BURAYA GÖMÜYORUZKöyde kalan eşyalara dokunarak duygusal dolu anlar yaşadığını söyleyen Zübeyde Küçükalkan, 32 yıl önce bu eve gelin oldum, anılarımız burada geçti. Başka yerde yaşantımız yok ki. Atalarımız, dedelerimiz burada hayatını geçirdi. Bizim için çok zor; hani dokunmak istersiniz de dokunamazsınız. Gelip son kez görmek istiyorsun ama bu halini de görmek istemiyorsun. Son kez burayı görmenin fırsatını kaçırmak istemedik. Görmesem, anılar hafızamda kalsa da diyorum dedi.