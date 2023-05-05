Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 127 metreye ulaştı

Barajda, 5 Mayıs itibarıyla su seviyesinin 630,57 kotunda, su yüksekliğinin 127,07 metre, depolanan su miktarının ise 403,41 milyon metreküpe ulaştığı vurgulanan açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı ve HES'in yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olduğu kaydedildi.