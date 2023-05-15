|
Gündem

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı

Artvin'de Çoruh nehrinin üzerinde kurularak 22 Kasım 2022 tarihinde su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliğinin 134,12 metreye ulaştığı bildirildi.

17:36 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Depolanan su miktarının 482,65 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi.

Depolanan su miktarının 482,65 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi.

​​​​​​​DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su tutulmasıyla eski ilçe merkezinin sular altında kaldığı anımsatıldı.

Yeni Yusufeli ilçesinin baraj gölü manzaralı modern bir ilçe olarak yükseldiği belirtilen açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 637,62 kotuna, su yüksekliğinin 134,12 metreye, depolanan su miktarının ise 482,65 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi.



#Artvin
#DSİ
#Yusufeli Barajı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek