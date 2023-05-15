Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı

Artvin'de yedinci kez taşınma süreci yaşanan Yusufeli Barajı’nın suları altında kalan eski Yusufeli’nden yeni yerleşim yerine göç eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde sandık başına gitti. Seçmenler, yeni ilçede ilk kez kurulan sandıklarda oylarını kullandı.