Gündem Yusufeli Barajında depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı
ARTVİN

Yusufeli Barajı'nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı

Artvin’de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES’de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 54.20 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
Yusufeli Barajında depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı
Yusufeli Barajı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi 54.20 seviyesini buldu.

İHA

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 41 metre oldu
FOTOĞRAF 9
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Artvinin 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 22 Kasımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da katıldığı törende kapakları kapatılarak su tutmaya başlanan dünyanın 5inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve HESte, su seviyesi her geçen gün yükseliyor.
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Havzada biriken su miktarı 10 milyon metreküpü geçerken baraj gövdesindeki su yüksekliği de bugün itibarıyla 41 metreye ulaştı.
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Derivasyon tüneli kapaklarının indirilerek su tutulmaya başlanmasının ardından tıkaç betonu imalatı çalışmaları da devam ediyor.
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Su seviyesinin 544,50 metre kotuna ulaşmasıyla Çoruh Nehri kıyısında bulunan Irmakyanı köyü, yavaş yavaş sular altında kalmaya başladı.
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Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 41 metre oldu
Artvin Yusufeli Barajı ve HES'te, su seviyesi her geçen gün yükseliyor. Havzada biriken su miktarı 10 milyon metreküpü geçerken baraj gövdesindeki su yüksekliği de bugün itibarıyla 41 metreye ulaştı.


İHA

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntüleri paylaştı.

İHA

Yapılan açıklamada, "22 Kasım 2022 tarihinde su tutulan Yusufeli Barajında su seviyesi 54,20 metreye, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaşmıştır. Irmakyanı (Yukarı Kolik) Köyü ve Yeniköy Köyü sular altında kalmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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