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POLİTİKA

Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu: Bana inanmayıp adımı tekrar soruyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde AK Parti'ye üye olan 22 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozeti takıldı. İsmini ilk kez duyanların çok şaşırdığını, hatta kendisine inanmadıklarını aktaran Erdoğan, "Resmi daireleri aradığımda bana inanmayıp adımı tekrar soruyorlar" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan AK Partili oldu.
Recep Tayyip Erdoğan AK Partili oldu.

AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığınca parti binasında düzenlenen bir programda Artvin Milletvekili Erkan Balta’nın, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan kişiyi partiye üye yapması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Söz konusu programla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar çok sayıda beğeni topladı.

  • Milletvekili Balta, yaptığı açıklamada, çok özel bir an yaşadığını belirterek, "Yusufeli’nde yaşayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin AK Partimize resmi olarak kaydını gerçekleştirip rozetini taktık. Çok güzel, anlamlı bir hikaye yaşadık." dedi.

Erdoğan’ın ailesiyle yakinen görüştüğünü ifaden eden Balta, şunları söyledi:

"Erdoğan kardeşimizin babası Ruşen Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza inanılmaz büyük sevgi besliyor. Bu sevgi AK Parti kurulmadan öncesine, belediye başkanlığı yıllarına dayanıyor. Hatta AK Parti kurulmadan önce Yusufeli ilçesine yaptığı bir ziyarette aile olarak Cumhurbaşkanımızla fotoğrafları da mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgiyle oğluna Recep Tayyip ismini veren Yusufeli Balalan Köyünde yaşayan Ruşen Erdoğan’ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan’ı parti üyesi yapmak bize nasip oldu. Genç kardeşlerimizi partimizde görmek bizler için çok güzel bir durum. Recep Tayyip kardeşimize AK Parti ailemize hoş geldin diyor, katıldığı bu kutlu davada muvaffakiyetler diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı ismi taşımaktan onur ve mutluluk duyduğunu vurguladı.

Aile olarak hayranlık duydukları Cumhurbaşkanını çok sevdiklerini anlatan Erdoğan, “Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiği dönemde doğmuşum. Babam bu cezadan dolayı çok üzülmüş ve onu çok sevdiği için bana bu adı vermiş." diye konuştu.

AA
Recep Tayyip Erdoğan'ın bebekken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı.

Kucağında çekilmiş fotoğrafını hediye etmek istiyor

  • Bu ismi kıvançla taşıdığını dile getiren Erdoğan, “Babama bu ismi bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı ortamda bulunmak ve onunla sohbet etmek. Bende bebekken, Cumhurbaşkanımızın kucağında çekilmiş bir fotoğrafım var, bu fotoğrafı kendisine hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsmini ilk kez duyanların çok şaşırdığını, hatta kendisine inanmadıklarını aktaran Erdoğan, "Resmi daireleri aradığımda bana inanmayıp adımı tekrar soruyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine: Tayyip'i görünce yüreğim fenalaştı
FOTOĞRAF 11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle yeni yapılan konutları gezerek inceledi.
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Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 4 çocuk annesi 14 torun sahibi Rabia İpek, yöresel şivesi ile kollarını açıp Ömrümden ömrüne koya diyerek sevgi gösterisinde bulundu. O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı
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76 yaşındaki Rabia İpek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşmasını anlatarak, Tayyip’i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.
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Kızına misafirliğe gelip balkonunda cumhurbaşkanını beklediğini anımsatan Rabia nine, “Allah, hain adama fırsat vermesin ve Tayyip’in de işi rast gelsin, ayağı taşa değmesin, ömrü uzun olsun, kesesi dolu olsun...
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Tayyip’i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Tayyip’i görünce şaşırdım ve ona gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin, benim sesimi de ona götürüp verin dedi.
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Depremde kızının evinin ağır hasar gördüğünü kura da oturdukları evin kızına çıktığına da değinen Rabia nine, çocuklarının ağız tadı ve can sağlığı ile oturmasını temenni etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine: Tayyip'i görünce yüreğim fenalaştı
Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koya" diyerek sevgi gösterisinde bulunan Rabia Nine, yaşadığı o heyecanı ve anları anlattı. 76 yaşındaki Rabia Nine "Tayyip'i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek: Dünyada sadece Elazığ’da çıkıyor
FOTOĞRAF 11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem nedeniyle yapılan konutların anahtar teslimini yapmak için bugün Elazığ’a geliyor. Elazığ’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, tespih ustası Tunahan Tanyıldızı (40), dünyada sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden tespih yaptı.
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Mermerin zor işlenmesi nedeniyle 2 gün mesai harcayan Tanyıldızı’nın yaptığı tespihin bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edileceği öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dünyada sadece Elazığ’da üretilen vişne mermerinden yaptıkları tespihin hediye edileceğini belirten tespih ustası Tunahan Tanyıldızı (40), “Daha önceleri çeşitli objelerle tespih yapmıştık ama dünyada sadece Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çıkan ‘Vişne Mermeri’nden ilk defa tespih yaptık...
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Tespihin yapım aşamasında biraz zorlandık çünkü mermer zor işlenen bir malzeme. Ancak 2 günlük bir çalışmanın sonucunda tespihi yapmayı bitirdik...
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Tespihi, Elazığ’ımızı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek üzere valiliğimize sunduk. Valimiz de tespihi beğendi ve cumhurbaşkanına hediye etmek üzere Elazığ adına bizden aldı” dedi.
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Dünyada bir çok özel mekanda kullanılıyor <br> <br> En son Amerika’daki kongre baskınında Elazığlıların ‘mermerimize bir zarar gelmesin’ diye bir endişesi olduğunu ifade ettiğini ifade eden Tanyıldızı, “Elazığ vişne mermeri, dünyada çeşitli ülkelere ihracat ediliyor. Bazı özel mekanlarda da kullanılıyor...
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Vişne Mermeri, Kabe’de Merve ile Sefa arasında 10 bin metrekare bir alan üzerinde kullanıldı. Amerika’da Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te kullanıldı. En son Amerika’daki kongre baskınında Elazığlıların ‘mermerimize bir zarar gelmesin’ diye bir endişesi vardı. Bu mermer, kongre binasında da kullanılmıştı...
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Yapmış olduğumuz tespihi cumhurbaşkanımıza hediye ederek, onun nadide koleksiyonuna katarak Elazığlıların endişesini bir nebze olsun gidermiş olduk. Biz de bundan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden 'tespih' yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden 'tespih' yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden 'tespih' yaptı
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek: Dünyada sadece Elazığ’da çıkıyor
Dünyada sadece Elazığ'da çıkan ve bir çok ülkede önemli mekanlarda kullanılan vişne mermerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere tespih yapıldı. Tespit ustası Tunahan Tanyıldızı, yaptıkları tespihin bugün kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edileceğini söyledi.

Erdoğan'a sevgisinden 100 kıtalık şiir yazdı
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Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, bugüne kadar yazdığı 16 bin kıtaya yakın şiir yazdı.
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Demir, kendisine beslediği sevgi nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı.
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Sevgisini şiirlere döken Demir, 2018'de AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresinde kendisinin yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okumasıyla mutluluk yaşadığını ve yazdığı 100 kıtalık şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a okumak istediğini kaydederek şu ifadelerini kullandı:
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16 bin kıtaya yakın şiirlerim var, bunlardan 100 kıtasını özellikle çok sevdiğim, hatta ömrümden ömür vermek istediğim asrın siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'a yazdım. Ben ona olan sevgimi kelimelerle kesinlikle anlatamam. Ben çok duygusal bir insanım, bu memleketime kim bir çivi çakmış ise, onun zikrine ve fikrine bakmadan canı gönülden tebrik ederim.
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19 yıldır Tayyip Erdoğan'ın bu cennet ülkeme yaptığı icraattan dolayı hayranlığım çok fazladır. Marmara'dan Avrasya'ya ve dünyanın en uzun boğaz köprüsünü Çanakkale'ye yapması beni çok fazla mutlu ediyor. Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım, muhabbetim, sevgim ve saygım var.
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17 Mart 2018'de Cumhurbaşkanımız Diyarbakır mitinginde 'Medeniyete Adım Ey Diyarbakır' şiirimi okudu. Bu şeref bana nasip oldu. Öyle bir mutlu oldum ki bu mutluluğu yazmaya kalkışsam asla altında kalkmam. Yaşarken, ölmeden önce 100 kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elim ile takdim etmek ve onu kucaklayarak muhabbet etmek istiyorum
Erdoğan'a sevgisinden 100 kıtalık şiir yazdı
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim' başlıklı 100 kıtalık şiir yazdı.


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