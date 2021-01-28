Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu: Bana inanmayıp adımı tekrar soruyorlar

AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığınca parti binasında düzenlenen bir programda Artvin Milletvekili Erkan Balta’nın, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan kişiyi partiye üye yapması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Söz konusu programla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar çok sayıda beğeni topladı.

Milletvekili Balta, yaptığı açıklamada, çok özel bir an yaşadığını belirterek, "Yusufeli’nde yaşayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin AK Partimize resmi olarak kaydını gerçekleştirip rozetini taktık. Çok güzel, anlamlı bir hikaye yaşadık." dedi.

Yusufeli ilçemizde çok güzel, anlamlı bir hikayenin özel bir anını yaşadık.



Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin Ak Parti’mize resmi olarak kaydını gerçekleştirip, rozetini taktık. ++ pic.twitter.com/8A1gtLYNcZ — E. Erkan Balta 🇹🇷 (@e_erkanbalta) January 26, 2021

Erdoğan’ın ailesiyle yakinen görüştüğünü ifaden eden Balta, şunları söyledi:

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"Erdoğan kardeşimizin babası Ruşen Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza inanılmaz büyük sevgi besliyor. Bu sevgi AK Parti kurulmadan öncesine, belediye başkanlığı yıllarına dayanıyor. Hatta AK Parti kurulmadan önce Yusufeli ilçesine yaptığı bir ziyarette aile olarak Cumhurbaşkanımızla fotoğrafları da mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgiyle oğluna Recep Tayyip ismini veren Yusufeli Balalan Köyünde yaşayan Ruşen Erdoğan’ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan’ı parti üyesi yapmak bize nasip oldu. Genç kardeşlerimizi partimizde görmek bizler için çok güzel bir durum. Recep Tayyip kardeşimize AK Parti ailemize hoş geldin diyor, katıldığı bu kutlu davada muvaffakiyetler diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı ismi taşımaktan onur ve mutluluk duyduğunu vurguladı.

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Aile olarak hayranlık duydukları Cumhurbaşkanını çok sevdiklerini anlatan Erdoğan, “Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiği dönemde doğmuşum. Babam bu cezadan dolayı çok üzülmüş ve onu çok sevdiği için bana bu adı vermiş." diye konuştu.

AA Recep Tayyip Erdoğan'ın bebekken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı.

Kucağında çekilmiş fotoğrafını hediye etmek istiyor

Bu ismi kıvançla taşıdığını dile getiren Erdoğan, “Babama bu ismi bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı ortamda bulunmak ve onunla sohbet etmek. Bende bebekken, Cumhurbaşkanımızın kucağında çekilmiş bir fotoğrafım var, bu fotoğrafı kendisine hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsmini ilk kez duyanların çok şaşırdığını, hatta kendisine inanmadıklarını aktaran Erdoğan, "Resmi daireleri aradığımda bana inanmayıp adımı tekrar soruyorlar." şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle yeni yapılan konutları gezerek inceledi. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 4 çocuk annesi 14 torun sahibi Rabia İpek, yöresel şivesi ile kollarını açıp Ömrümden ömrüne koya diyerek sevgi gösterisinde bulundu. O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı 76 yaşındaki Rabia İpek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşmasını anlatarak, Tayyip’i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı. Kızına misafirliğe gelip balkonunda cumhurbaşkanını beklediğini anımsatan Rabia nine, “Allah, hain adama fırsat vermesin ve Tayyip’in de işi rast gelsin, ayağı taşa değmesin, ömrü uzun olsun, kesesi dolu olsun... Tayyip’i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Tayyip’i görünce şaşırdım ve ona gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin, benim sesimi de ona götürüp verin dedi. Depremde kızının evinin ağır hasar gördüğünü kura da oturdukları evin kızına çıktığına da değinen Rabia nine, çocuklarının ağız tadı ve can sağlığı ile oturmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine: Tayyip'i görünce yüreğim fenalaştı Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koya" diyerek sevgi gösterisinde bulunan Rabia Nine, yaşadığı o heyecanı ve anları anlattı. 76 yaşındaki Rabia Nine "Tayyip'i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem nedeniyle yapılan konutların anahtar teslimini yapmak için bugün Elazığ’a geliyor. Elazığ’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, tespih ustası Tunahan Tanyıldızı (40), dünyada sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden tespih yaptı. Mermerin zor işlenmesi nedeniyle 2 gün mesai harcayan Tanyıldızı’nın yaptığı tespihin bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dünyada sadece Elazığ’da üretilen vişne mermerinden yaptıkları tespihin hediye edileceğini belirten tespih ustası Tunahan Tanyıldızı (40), “Daha önceleri çeşitli objelerle tespih yapmıştık ama dünyada sadece Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çıkan ‘Vişne Mermeri’nden ilk defa tespih yaptık... Tespihin yapım aşamasında biraz zorlandık çünkü mermer zor işlenen bir malzeme. Ancak 2 günlük bir çalışmanın sonucunda tespihi yapmayı bitirdik... Tespihi, Elazığ’ımızı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek üzere valiliğimize sunduk. Valimiz de tespihi beğendi ve cumhurbaşkanına hediye etmek üzere Elazığ adına bizden aldı” dedi. Dünyada bir çok özel mekanda kullanılıyor <br> <br> En son Amerika’daki kongre baskınında Elazığlıların ‘mermerimize bir zarar gelmesin’ diye bir endişesi olduğunu ifade ettiğini ifade eden Tanyıldızı, “Elazığ vişne mermeri, dünyada çeşitli ülkelere ihracat ediliyor. Bazı özel mekanlarda da kullanılıyor... Vişne Mermeri, Kabe’de Merve ile Sefa arasında 10 bin metrekare bir alan üzerinde kullanıldı. Amerika’da Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te kullanıldı. En son Amerika’daki kongre baskınında Elazığlıların ‘mermerimize bir zarar gelmesin’ diye bir endişesi vardı. Bu mermer, kongre binasında da kullanılmıştı... Yapmış olduğumuz tespihi cumhurbaşkanımıza hediye ederek, onun nadide koleksiyonuna katarak Elazığlıların endişesini bir nebze olsun gidermiş olduk. Biz de bundan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden 'tespih' yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden 'tespih' yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden 'tespih' yaptı Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek: Dünyada sadece Elazığ’da çıkıyor Dünyada sadece Elazığ'da çıkan ve bir çok ülkede önemli mekanlarda kullanılan vişne mermerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere tespih yapıldı. Tespit ustası Tunahan Tanyıldızı, yaptıkları tespihin bugün kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edileceğini söyledi.

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