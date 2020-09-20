​Yüz yüze eğitim yarın başlıyor: Öğretmenler öğrenciye ‘siper’ olacak

Yüz yüze eğitim için son hazırlıklar tamamlandı. Yarın anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için ilk ders zili çalacak. İlk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak. Çocuklar 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede ‘Yönetici ve Öğretmenleri Bilgilendirme Rehberi hazırladı. Buna göre, öğretmenler ders giriş ve çıkışlarında hijyeni sağlayarak gerekli tedbirleri (el yıkama vb.) alacak. Sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Ayrıca açık havada yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde de fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uygun tedbirler alınacak. Öğretmen, oturma düzenini sağlayacak. Öğrenciler arasında eğitim materyalleri alışverişi yapılmayacak.

KORONALI ÖĞRENCİYE İZOLASYON

Eğitim ortamları her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak. Günlük grup etkinliklerinde, öğrencinin hep aynı grup ile etkinlik yapması sağlanacak. Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin öncelikle belirlenen boş bir alanda izole edilmesi ve ivedilikle okul idaresince görevlendirilen idareciye haber verilmesi sağlanacak. Eğitim ortamlarında, korona riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmayacak. Öğretmenler odasında sosyal mesafe kurallarına uygun davranılacak. Nöbetçi öğretmen, velileri zorunlu haller dışında okul bahçesine almayacak. Ders araları ve okul çıkışlarında öğrencilerin fiziksel mesafe kurallarına uymalarını sağlayacak.

Okul bahçesinde temassız oyunlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilere yönelik hazırlanan “Temassız Oyunlar Kitabı” ile okullarda yapılması teşvik edilen oyun alanları hazırlandı. Bu kapsamda, Bağcılar’da 32 ilkokulda çizimler yapıldı. Belediye ekipleri tarafından okulların bahçelerine aralarında “yağ satarım bal satarım”, “sek sek”, “mendil kapmaca”, “yakan top” ve “üç taş” gibi geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizildi. Yaz-kış çocukların faydalanacağı oyun gruplarının çiziminde ekipler, trafik yol çizgilerinde uygulanan “soğuk yol çizgi boyası” kullanıyor.