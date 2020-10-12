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EĞİTİM

​Yüz yüze eğitimde ikinci aşama ne zaman başlıyor?

Yüz yüzede ikinci aşama

İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar bugün yüz yüze eğitime başlıyor. 7 ay sonra sınıf arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler, haftada iki gün okul yolunu tutacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitimle tamamlanacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Hafta sonu tüm okullar baştan sona dezenfekte edilerek hazır hale getirildi. Okul bahçeleri ve çevresi de özenle temizlendi.
Hafta sonu tüm okullar baştan sona dezenfekte edilerek hazır hale getirildi. Okul bahçeleri ve çevresi de özenle temizlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı doğrultusunda, bugün ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamalarıyla yürütülen uzaktan eğitim sürecinde, yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağı, 21 Eylül Pazartesi itibarıyla hayata geçirildi. 21 Eylül’de, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitim başlatıldı. Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama ise bugün uygulamaya koyacak.

CUMARTESİ DERS OLABİLİR

İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar, gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca valilik kararıyla cumartesi günleri de yüz yüze eğitim olabilecek.

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OKUL ÖNCESİNE 5 GÜN

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan dersler uzaktan tamamlanacak.

MÜFREDATTAN SORUMLULAR

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

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