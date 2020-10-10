Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yüz yüze eğitim
EĞİTİM

Yüz yüze eğitimde saatler belli oldu

Yüz yüze eğitim

Okullarda pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiliyor. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda haftada 2 gün 16 ders saati yapılacak. Ders saati 30 dakika, tenefüsler 10 dakika olacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını duyurdu. İkinci aşama uygulamanın detayları şöyle.

DERS SAATLERİ İKİ GÜNE

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

CUMARTESİ DE OLABİLECEK

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında yüz yüze eğitim verilecek.

YAZILI ONAY İSTENECEK

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak, ancak uzaktan eğitime devam edecek.

Verilecek dersler

  • İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze yapılacak. İmam hatip ortaokulu 8. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze işlenecek. Lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda ise ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle verilecek.

Kırşehir’de tüm sınıflar okula

Kırşehir’de İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu, kent genelindeki köylerde ve bazı beldelerde ilkokul ve ortaokulların bütün sınıflarında yüz yüze eğitime başlanmasına karar verdi. Yüz yüze eğitimle ilgili karar alınan kararla ilgili, şunlar kaydedildi: “12 Ekim Pazartesi gününden itibaren köylerde ve Kaman ilçesi Kurancılı beldesi ile Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde açık bulunan ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim yapılmasına oy birliği ile karar verildi.”

Eğitimde ikinci aşama açıklandı: İşte okul ve ders saatleri
GÜNDEM
Eğitimde ikinci aşama açıklandı: İşte okul ve ders saatleri
Abone Ol Google News
Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

​Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a son uyarı.
Yerleşime de açılsın

Yerleşime de açılsın

​Yeni Şafak 46 yıl sonra açılan Maraş'ta halkın nabzını tuttu.
Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın

Kültürel soykırım

Kültürel soykırım

​Karabağ'da 67 camiden sadece 1 tanesi ayakta.
Azmettirenler<br>hesap vermeli

Azmettirenler
hesap vermeli

​Gerçek failler hak ettikleri cezayı almadı.
Cenazesine<br>bile rahat yok

Cenazesine
bile rahat yok

​Darbeci Sisi naaşları vermiyor.

Kim azalmadığını söyleyebilir?

Kim azalmadığını söyleyebilir?

​Bakan Koca vakaların gizlendiği iddiasına yanıt verdi.
Fransa'da salgın <br>kontrolden çıktı

Fransa'da salgın
kontrolden çıktı

Günlük koronavirüs vakaları ilk kez bu sayıya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun <br>ruh hali

Kılıçdaroğlu'nun
ruh hali

'Cumhurbaşkanı Erdoğan eğildi' iddiası soruldu.
Trump azledilecek mi?

Trump azledilecek mi?

Görevine devam edip edemeyeceğine komisyon karar verecek.
Ağır hastalar için <br>yoğun mücadele

Ağır hastalar için
yoğun mücadele

​Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı.

Bir il hariç <br>vakalar azaldı

Bir il hariç
vakalar azaldı

Bakan Koca, il il son durumu açıkladı.

​Savaş uçakları tarihe karışabilir.
Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

​İşgalcilerin yalanlarını açık eden Rus gazeteciler sınır dışı edildi.
İkinci elde<br>jet hızıyla satılıyorlar

İkinci elde
jet hızıyla satılıyorlar

​İşte satıcısının hemen elden çıkardığı 10 marka.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.