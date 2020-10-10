Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını duyurdu. İkinci aşama uygulamanın detayları şöyle.

DERS SAATLERİ İKİ GÜNE

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

CUMARTESİ DE OLABİLECEK

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında yüz yüze eğitim verilecek.

YAZILI ONAY İSTENECEK

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak, ancak uzaktan eğitime devam edecek.

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Verilecek dersler

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze yapılacak. İmam hatip ortaokulu 8. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze işlenecek. Lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda ise ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle verilecek.

Kırşehir’de tüm sınıflar okula

Kırşehir’de İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu, kent genelindeki köylerde ve bazı beldelerde ilkokul ve ortaokulların bütün sınıflarında yüz yüze eğitime başlanmasına karar verdi. Yüz yüze eğitimle ilgili karar alınan kararla ilgili, şunlar kaydedildi: “12 Ekim Pazartesi gününden itibaren köylerde ve Kaman ilçesi Kurancılı beldesi ile Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde açık bulunan ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim yapılmasına oy birliği ile karar verildi.”