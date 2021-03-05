Yüz yüze eğitime katılım ilk ve ortaokullarda yüzde 80 liselerde yüzde 70

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.
Burada açıklamalarda bulunan Selçuk, yüz yüze eğitime katılıma öğrencilerin ve ailelerin desteğinin yüksek olduğunu söyleyerek şunları aktardı:
"Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in, liselerde ise yüzde 70’in üzerinde katılım olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar bize çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor."