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Yüzde 15 kotanın peşinde

Uğur Duyan
04:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:42 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dilruba Kayserilioğlu, tahliye edildikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından İzmir Fuarı'nın 30 Ağustos'taki açılışına davet edilerek 'onur konuğu' olarak ağırlanmıştı.
Dilruba Kayserilioğlu, tahliye edildikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından İzmir Fuarı'nın 30 Ağustos'taki açılışına davet edilerek 'onur konuğu' olarak ağırlanmıştı.

CHP'de Tüzük Kurultayı'na iki gün kala taraflar arasında ön seçim ve adayların belirlenmesi gibi başlıklardaki kavga büyüyor. Yeterli delegeye sahip olmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'meslek ve cinsiyet' kotasını bahane ederek, milletvekilli adaylarının en az yüzde 15'ini kendisi belirlemek istiyor. Özel'in 'yüzde 15'lik kota' planı muhalefetten "Genel başkan istediğini aday yapar" eleştirisi aldı.

YÜZDE 15'LİK KOTA

Özel, 'yüzde 15'lik kadın, engelli ve meslek grubu kotası' konusunda ısrarcı. Parti içi muhalefetin lideri olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise meslek kotasının hangi meslekleri kapsayacağı noktasında ucu açıklık olduğu eleştirisini getirdi. Yeni Şafak'a konuşan muhalifler, Siyasi Partiler Kanunu'na göre genel merkezlere tanınan yüzde 5'lik kontenjan ile yüzde 15'lik kotanın birleşmesi halinde 600 milletvekili adayının 120'sinin Özel tarafından belirleneceğini söyledi. Muhalefete göre tüzük taslağı bu haliyle onanırsa Genel Başkan Özel istediği kişiyi, seçilecek sıra ve yerden aday yapma gücüne kavuşacak.

PM TOPLANTISI SERT GEÇTİ

Önceki gün genel merkezde Parti Meclisi (PM) ile Meclis Grubu'nu toplayan Özel, tüzük değişikliğini uzlaşma aramadan Büyük Kurultay'a sunacağını sinyallerini verdi. 5 saat süren PM toplantısının sert geçtiği bildirildi. PM'deki muhalefet kanadının örgüt denetiminde ön seçimi savunan Özel'e hakim huzurunda ön seçimi önerdiği öğrenildi.

Küfürbaza 7,5 ay hapis

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu’na 7,5 ay hapis cezası verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kayserilioğlu, 'halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası aldı. İtiraz üzerine mahkeme Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurt dışı yasağı getirmişti. 12 Ağustos'ta tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilen Kayserilioğlu, 18 gün sonra tahliye edilmişti.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini ve bunun yolunun meclisin seçimleri yenilemesiyle olabileceğini söyledi. Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birincisi Erdoğan'ın seçime gitmesi, ikincisi, meclisin 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi. Seçimlere Erdoğan giderse yani seçimleri yenileme yetkisi var ama yenilerse dönemi de olduğu için bir daha aday olamıyor. Ancak meclis 360 çoğunlukla yenilerse son bir kez aday olma hakkı var. Erdoğan'ın iki buçuk yılı daha var. Seçimleri yenilemezsek bir daha gelemiyor. Seçimleri yenilersek bir kez daha aday olabilir. Gelecek. Oturacağız yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu sözleri CHP'liler arasında tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bir duble rakı içtim içki içtiğimi gizlemem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde bir eğlence ortamında alkol alırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Sabah saatlerinde Halk TV'ye konuk olan Özel, konu ile ilgili açıklama yaptı. İçki içtiğini gizlemediğini anlatan Özel, "50. yaş günüm. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok. Ben içki içtiğimi gizlemem ama kimsenin gözüne sokmam. Ben içki içmeyene de saygı duyarım, içene de saygı duyarım. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım. İçenlere de dozunda içmelerini, içkiliyken araba kullanmamalarını tavsiye ederiz." şeklinde konuştu.


#Özgür Özel
#CHP
#Siyaset
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