Yüzde 15 kotanın peşinde

CHP'de Tüzük Kurultayı'na iki gün kala taraflar arasında ön seçim ve adayların belirlenmesi gibi başlıklardaki kavga büyüyor. Yeterli delegeye sahip olmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'meslek ve cinsiyet' kotasını bahane ederek, milletvekilli adaylarının en az yüzde 15'ini kendisi belirlemek istiyor. Özel'in 'yüzde 15'lik kota' planı muhalefetten "Genel başkan istediğini aday yapar" eleştirisi aldı.
YÜZDE 15'LİK KOTA
Özel, 'yüzde 15'lik kadın, engelli ve meslek grubu kotası' konusunda ısrarcı. Parti içi muhalefetin lideri olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise meslek kotasının hangi meslekleri kapsayacağı noktasında ucu açıklık olduğu eleştirisini getirdi. Yeni Şafak'a konuşan muhalifler, Siyasi Partiler Kanunu'na göre genel merkezlere tanınan yüzde 5'lik kontenjan ile yüzde 15'lik kotanın birleşmesi halinde 600 milletvekili adayının 120'sinin Özel tarafından belirleneceğini söyledi. Muhalefete göre tüzük taslağı bu haliyle onanırsa Genel Başkan Özel istediği kişiyi, seçilecek sıra ve yerden aday yapma gücüne kavuşacak.
PM TOPLANTISI SERT GEÇTİ
Önceki gün genel merkezde Parti Meclisi (PM) ile Meclis Grubu'nu toplayan Özel, tüzük değişikliğini uzlaşma aramadan Büyük Kurultay'a sunacağını sinyallerini verdi. 5 saat süren PM toplantısının sert geçtiği bildirildi. PM'deki muhalefet kanadının örgüt denetiminde ön seçimi savunan Özel'e hakim huzurunda ön seçimi önerdiği öğrenildi.
Küfürbaza 7,5 ay hapis
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu’na 7,5 ay hapis cezası verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kayserilioğlu, 'halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası aldı. İtiraz üzerine mahkeme Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurt dışı yasağı getirmişti. 12 Ağustos'ta tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilen Kayserilioğlu, 18 gün sonra tahliye edilmişti.