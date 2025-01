Yüzde 46’lık artış UKOME’de reddedildi: İBB ulaşımda zamma doymuyor

Özel Halk Otobüsü esnafı aylardır İBB’den ödemelerini alamadığı için dün UKOME toplantısının yapıldığı İBB Çırpıcı 1453 Tesisleri önünde toplandı. İETT denetçileri de eylemdeki esnafa ceza yazmak için alandaydı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin para olmadığı gerekçesiyle ödeme yapmadığına işaret eden esnaf, toplu ulaşıma yüzde 45 zam olursa paralarının alabileceğini ümit ediyor. Yaklaşık beş yıldır paralarını düzenli olarak alamadıklarını söyleyen Özel Halk Otobüsü esnafı Cemil Yeşilbağ, “Şu an her aracın 2 milyon liraya yakın alacağı var. Ödemelerimizi zamanında yapmıyorlar, bu nedenle tamirciye şoföre para ödeyemiyoruz, şoförler de artık bizimle çalışmak istemiyor. Bugün zam kararı alınırsa bizim paralarımızı da öderler diye zam verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Beş yıldır çeşitli vaatlerle oyalandıklarını söyleyen Yeşilbağ, şunları söyledi: “Önce taksi plakasıyla bizi kandırdılar sonra da belediyenin bir arsası var, size o arsayı tahsis edelim arsayı satın paranızı alın dediler." Esnaftan Ali Aynıkoğlu, "Şu an zararına çalışıyoruz. Benim otobüsüm var, ev kiramı ödeyemiyorum. Ben arabamı yaptırıp borçlarımı ödemek için evimi sattım. En son ağustos ayında ödeme aldım” dedi. Esnaf ayrıca, İETT’nin hizmet kalite kesintisi değerlendirme cetveline yeni eklenen 'Siyasi gerekçeyle eylem yapılamaz, yapan özel halk otobüsü esnafının hattı iptal edilir' maddesinin geri çekilmesini isterken karar UKOME toplatısında oy çokluğuyla kabul edildi. İTEO Başkanı Eyup Aksu, bunun ağır bir yaptırım olduğunu dile getirdi.