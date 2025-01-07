Yüzde 46’lık artış UKOME’de reddedildi: İBB ulaşımda zamma doymuyor

Yerel seçim öncesinde ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceklerini vadeden Ekrem İmamoğlu, ulaşımda zamma doymuyor. İBB’nin toplu taşımaya istediği yüzde 46’lık zam teklifi UKOME’de reddedildi. Akaryakıt fiyatlarının son 5 ayda 2,4 artmasına rağmen İBB’nin istediği fahiş zam tepkiyle karşılandı.
Yerel seçimler öncesinde ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceklerini vadeden CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir fahiş zam teklifiyle gündeme geldi. İBB, dün Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yüzde 46,09'luk zam yapılmasını teklif etti. İBB’nin yeni yıla sayılı günler kala ulaşım bedellerine yönelik ilk zam teklifi ise yüzde 55 olmuştu. İBB tarafından yüzde 46,09’a revize edilerek UKOME’ye sunulan zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Toplu ulaşıma anlaşılan oranda zam yapılması için teklifin tekrar alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı. Kentte 29 Temmuz 2024’te toplu ulaşım ücretleri yüzde 22 artırılırken elektronik bilet ücretlerine yüzde 13, minibüsler ile okul servislerine yüzde 16 ve taksimetre açılış bedeline yüzde 22 zam yapılmıştı. Buna karşı İBB yönetiminin 2025 yılı toplu ulaşım ücretlerine fahiş oranda artış teklif etmesi tepkiyle karşılandı.
KUR VE AKARYAKIT YERİNDE SAYDI
Toplu ulaşıma zam için akaryakıt, enflasyon, asgari ücret ve döviz kuru gibi parametreler dikkate alınıyor. Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları incelendiğinde 29 Temmuz 2024 tarihinden beri ciddi bir değişim olmadığı görülüyor. Son 5 ayda benzinin litre fiyatı yüzde 2,8 ucuzlarken, motorin yüzde 2,4, LPG yüzde 16,5 pahalandı. Yine aynı döneme ilişkin tarihler baz alındığında toplam enflasyon yüzde 12,35 oldu. Asgari ücret de yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. 29 Temmuz 2024 tarihinde 33 TL olan dolar ise 6 Ocak 2025 itibarıyla 35,3 TL seviyesinde seyretti. Döviz kurunda 2 lira 30 kuruş gibi sınırlı bir değer kazancı olduğu göze çarpıyor.
MAKUL OLAN YÜZDE 15'LİK BİR ZAM
İBB yönetiminin toplu ulaşım ücretlerinde fahiş artış teklifinin gerekçesini neye dayandırdığı bilinmezken akaryakıt, enflasyon, asgari ücret ve döviz kuru gibi parametreler dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda zammın daha düşük bir oranda kalması gerekiyor. UKOME toplantısında söz alarak İBB’nin yüzde 46,09’luk zam teklifinin kabul edilebilir olmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, “Enflasyon yüzde 12 civarında, akaryakıtta değişim yok. Asgari ücrette bir değişim oldu. Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan yüzde 15 gibi bir rakamdır” ifadelerini kullandı.
Borca karşılık belediye arsası teklif ettiler
- Özel Halk Otobüsü esnafı aylardır İBB’den ödemelerini alamadığı için dün UKOME toplantısının yapıldığı İBB Çırpıcı 1453 Tesisleri önünde toplandı. İETT denetçileri de eylemdeki esnafa ceza yazmak için alandaydı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin para olmadığı gerekçesiyle ödeme yapmadığına işaret eden esnaf, toplu ulaşıma yüzde 45 zam olursa paralarının alabileceğini ümit ediyor. Yaklaşık beş yıldır paralarını düzenli olarak alamadıklarını söyleyen Özel Halk Otobüsü esnafı Cemil Yeşilbağ, “Şu an her aracın 2 milyon liraya yakın alacağı var. Ödemelerimizi zamanında yapmıyorlar, bu nedenle tamirciye şoföre para ödeyemiyoruz, şoförler de artık bizimle çalışmak istemiyor. Bugün zam kararı alınırsa bizim paralarımızı da öderler diye zam verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Beş yıldır çeşitli vaatlerle oyalandıklarını söyleyen Yeşilbağ, şunları söyledi: “Önce taksi plakasıyla bizi kandırdılar sonra da belediyenin bir arsası var, size o arsayı tahsis edelim arsayı satın paranızı alın dediler." Esnaftan Ali Aynıkoğlu, "Şu an zararına çalışıyoruz. Benim otobüsüm var, ev kiramı ödeyemiyorum. Ben arabamı yaptırıp borçlarımı ödemek için evimi sattım. En son ağustos ayında ödeme aldım” dedi. Esnaf ayrıca, İETT’nin hizmet kalite kesintisi değerlendirme cetveline yeni eklenen 'Siyasi gerekçeyle eylem yapılamaz, yapan özel halk otobüsü esnafının hattı iptal edilir' maddesinin geri çekilmesini isterken karar UKOME toplatısında oy çokluğuyla kabul edildi. İTEO Başkanı Eyup Aksu, bunun ağır bir yaptırım olduğunu dile getirdi.
8+1 taksici esnafı da eylemde
- İstanbul'da, farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüştürülmesi nedeniyle zarara uğradıklarını iddia eden bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı. Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" adını veren grup üyeleri, taksileriyle konvoy halinde Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi. Düdük çalıp, alkışlarla İBB'yi protesto eden grup adına basın açıklaması yapan Ramis Yılmaz, 8+1 taksiye dönüşen minibüslerinin, vatandaşlar tarafından tercih edilmediğini söyledi. Zararda olduklarını duyurmak için belediye binası önünde toplandıklarını dile getiren Yılmaz, "Araçlar garantili olmasına rağmen bu araçları bizler çalıştıramadık. Borçlarını, kredilerimizi ödeyemedik" dedi. Yılmaz, araçların giderlerinin fazla olduğunu ve müşterilerce beğenilmediğini kaydederek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.