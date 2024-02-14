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Yüzlerce ton toprak kaydı

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni sahasındaki liç alanında yer alan tonlarca toprak kaydı. Kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları gece boyu sürdü. Feci olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin 4 Cumhuriyet savcısı ve 4 müfettiş görevlendirildi.

04:00 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:59 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Erzincan.
Erzincan.

Erzincan İliç'te bulunan Anagold Madencilik’e bağlı Çöpler Altın Maden sahasında toprak kayması yaşandı. Maden sahasında toprakların yığılı olduğu liç alanında istiflenen tonlarca toprağın saat 14.28'de kaymasıyla 8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı. 667 işçinin çalıştığı maden sahasında yağ gibi akan toprak nedeniyle 9 işçi kayboldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı olayın ardından bölgeye 400 kişilik AFAD ekibinin sevk edildiğini açıkladı. Akşam saatlerinde Mehmetçiğin de katıldığı çalışmalar kapsamında bölgeye ayrıca 10 ambulans ve 3 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti ekipleri yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları gece termal kameralar yardımıyla yapılırken, Sağlık Bakanlığı tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kurararak 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirdi.

YAĞ GİBİ AKTI

Maden sahasında istiflenen toprağın kaydığı olay, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, toprak kütlesinin nehir gibi tepeden aktığı görülüyor. Erzincan Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olayı araştırmak üzere 4 savcı ve 4 müfettiş görevlendirilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

SİYANÜR SIZINTISI YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, siyanür sızması iddialarına ilişkin "Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapattırıldığını bildirdi. Bölgede, 21 Haziran 2020'de siyanür sızıntısı yaşanmış, şirket para cezası almıştı.



#Erzincan
#toprak kayması
#Afet
#AFAD
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