Yüzyılın Konut Projesi açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de yarın düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde projenin detaylarını açıklayacak. 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu Kayabaşı Mahallesi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları paylaşacak. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi”nde şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az üç çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.