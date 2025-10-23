Yüzyılın Konut Projesi açıklanıyor

500 bin sosyal konutun inşa edilmesi planlanan “Yüzyılın Konut Projesi”nin detaylarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Erdoğan Başakşehir’deki törende evlerin büyüklüklerini, ödeme planlarını ve bu konutlardan kimlerin faydalanacağına ilişkin bilgi verecek. Projede üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de yarın düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde projenin detaylarını açıklayacak. 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu Kayabaşı Mahallesi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları paylaşacak. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi”nde şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az üç çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.
ANAHTAR TESLİMİ DE YAPILACAK
“Yüzyılın Konut Projesi” ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Törende “İlk Evim Projesi” kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı törene, 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi.