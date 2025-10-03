Yeni Şafak
Zahir tacirleri jandarmadan kaçamadı

Zahir tacirleri jandarmadan kaçamadı

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
IHA
Uyuştucu tacirlerinden çıkanlar.
Uyuştucu tacirlerinden çıkanlar.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde tacirleri yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; Yeşilhisar ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kabul etmek suçundan ifadesi alınan A.T.’nin verdiği bilgiler istikametinde ekipler harekete geçti. Alınan ifadede şahsın uyuşturucu maddeyi Kuşçu Mahallesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.T. isimli şahıstan satın aldığını belirtmesi üzerine, E.T. ve ailesinin ikamet ettiği dört çadırda ve şahıslara ait araçlarında Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet pompalı av tüfeği, 20 adet fişek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet tahta saplı demir pala bulundu.


Bulunan materyallere el konulurken, E.T. ve G.T. de gözaltına alınarak karakola götürüldü.

