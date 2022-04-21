Zap’ta 300 metrelik mağara imha edildi

Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Harekatı, zorlu arazi ve hava koşulları altında devam ediyor. Harekatın ilk safhasında planlanan hedefleri ele geçiren özel kuvvet unsurları arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölücü terör örgütü PKK’nın bölgeye yoğun olarak döşediği mayın ve EYP’lere karşı komandolar adım adım ilerliyor. Bölgede tespit edilen mağaralara tek tek giriliyor ve kalan terörist unsurlar etkisiz hale getiriliyor.

ÇOK SAYIDA SİLAH İMHA EDİLDİ

Onlarca mağara bulunan bölgede komandolar dün biri 4 odalı 200 metre uzunluğunda, diğeri 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit etti. Mağaralarda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi. Bölgenin “korkunç” olarak nitelenen mağaralarına, Avaşin-Basyan ve Metina’ya yönelik Pençe harekatlarından kaçan çok sayıda teröristin sıkıştığı değerlendiriliyor. Bölücü terör örgütünün Türkiye’ye yönelik terörist saldırılarda üslenme ve hazırlık yeri olarak kullandığı bölgede bütün mağaralara teker teker girilecek. İlk safhası tamamlanan harekatın ikinci aşaması, sahadaki zorluklar nedeniyle yavaş ilerliyor.

REKLAM

GÜNDEM Pençe-Kilit Operasyonu: 30 terörist etkisiz hale getirildi