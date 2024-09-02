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Zehir tacirleri MİT'e takıldı: Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı engellendi

MİT'in istihbaratı Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi. 26 şahıs gözaltına alındı.

12:28 - 2/09/2024 Pazartesi
IHA
Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan şebeke çökertildi.
Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan şebeke çökertildi.

Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbarat ile engellendi.


MİT'in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Harekat bölgesinde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesi çökertildi, içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

Türkiye'ye gönderilmek üzere bekletilen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi.


Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus-Rakka rotası üzerinden geldiği öğrenildi.



#MİT
#uyuşturucu operasyonu
#Suriye
33 dakika önce
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