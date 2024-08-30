MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: PKK'nın bombacıları etkisiz hale getirildi

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'in, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen terörist, KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmakla görevliydi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar’ın Suriye’nin Kamışlı kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 32 yıldır terör örgütü içerisinde olduğu belirtilen Kapar’ın 1992’de 26 askerin şehit olduğu 2 askerin de kaçırıldığı saldırının organizatörü olduğu ifade edildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Malezya'da temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Güler, daha sonra Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmî Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.
DEM Parti vekili Zeynep Oduncu, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın Süleymaniye şehrinde düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'nın sözde sorumlularından terörist Gülistan Tekik için kurulan taziye çadırına gitti. Oduncu, geçtiğimiz aylarda da Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşımıştı.