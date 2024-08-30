MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: PKK'nın bombacıları etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Malezya'da temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Güler, daha sonra Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmî Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.