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MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: PKK'nın bombacıları etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

11:49 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 12:03 - 30/08/2024 Cuma
AA
Terörist Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi.
Terörist Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor...



#MİT
#PKK
#Irak
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